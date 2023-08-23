Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Sumber Kekayaan Azizah Salsha, Anak Anggota DPR yang Dinikahi Pratama Arhan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:15 WIB
3 Sumber Kekayaan Azizah Salsha, Anak Anggota DPR yang Dinikahi Pratama Arhan
Azizah Salsha (Foto:Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Ada 3 sumber kekayaan Azizah Salsha yang merupakan anak dari Anggota DPR ini menarik dikulik. Pemilik nama asli Nurul Azizah Rosiade ini telah menjadi istri dari Pratama Arhan.

Hal ini membuat warganet ingin lebih tahu sosok dari Nurul meliputi sumber kekayaan. Adapun pekerjaannya adalah selebgram.

Berikut 3 sumber kekayaan Azizah Salsha dilansir dari berbagai sumber:

1. Berasal dari Pekerjaan Ayahnya Andre Rosiade

Azizah merupakan anak dari Andre Rosiade. Berdasarkan data LHKPN KPK, harta Anggota Dewan Pembina Partai Gerindratercatat mencapai Rp28,9 miliar.

Harta Andre Rosiade yang terakhir dicatat pada Maret 2022 itu terdiri dari tanah dan bangunan di 3 lokasi di Tangerang, 11 mobil berbagai merk, harta bergerak senilai Rp3,6 miliar dan kas Rp4,9 miliar.

Meski usianya sudah lewat 18 tahun, kekayaan Azizah Salsha bisa jadi masih didapat dari sang ayah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389//pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188353//ayah_pratama_arhan_meninggal_dunia-svuN_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3187053//azizah_salsha-fkX7_large.JPG
Azizah Salsha Turun Langsung Bantu Korban Banjir Sumatera, Salurkan Dana Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185739//shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-kv5H_large.jpg
Shin Tae-yong Diharapkan Presentasi sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Setelah Kunjungi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185289//azizah_salsha-F9RB_large.jpg
‎Azizah Salsha Kena Roasting Kimberly Ryder karena Dinilai Tak Ramah pada Tunawicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915//shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement