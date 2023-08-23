3 Sumber Kekayaan Azizah Salsha, Anak Anggota DPR yang Dinikahi Pratama Arhan

JAKARTA- Ada 3 sumber kekayaan Azizah Salsha yang merupakan anak dari Anggota DPR ini menarik dikulik. Pemilik nama asli Nurul Azizah Rosiade ini telah menjadi istri dari Pratama Arhan.

Hal ini membuat warganet ingin lebih tahu sosok dari Nurul meliputi sumber kekayaan. Adapun pekerjaannya adalah selebgram.

Berikut 3 sumber kekayaan Azizah Salsha dilansir dari berbagai sumber:

1. Berasal dari Pekerjaan Ayahnya Andre Rosiade

BACA JUGA: Ternyata Ini Pekerjaan Azizah Salsha yang Resmi Dinikahi Pesepakbola Top Pratama Arhan

Azizah merupakan anak dari Andre Rosiade. Berdasarkan data LHKPN KPK, harta Anggota Dewan Pembina Partai Gerindratercatat mencapai Rp28,9 miliar.

Harta Andre Rosiade yang terakhir dicatat pada Maret 2022 itu terdiri dari tanah dan bangunan di 3 lokasi di Tangerang, 11 mobil berbagai merk, harta bergerak senilai Rp3,6 miliar dan kas Rp4,9 miliar.

Meski usianya sudah lewat 18 tahun, kekayaan Azizah Salsha bisa jadi masih didapat dari sang ayah.