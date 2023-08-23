Advertisement
HOT ISSUE

Rupiah Melemah Lawan Dolar AS ke Rp15.328/USD, Kena Sentimen PNS WFH

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:31 WIB
Rupiah Melemah Lawan Dolar AS ke Rp15.328/USD, Kena Sentimen PNS WFH
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (23/8/2023).

Di mana rupiah melemah 11 poin di level Rp15.328 dari penutupan sebelumnya di Rp15.316.

 BACA JUGA:

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan rupiah dibayangi sentimen internal yakni kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang tengah diterapkan pemerintah DKI Jakarta untuk ASN di Ibu Kota dalam mengatasi polusi udara disebut bisa berdampak pada laju perekonomian.

Pasalnya, kebijakan WFH dipastikan berdampak langsung pada perputaran uang secara luas.BACA JUGA:

“Penyerapan WFH di Jakarta bisa sebabkan mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga minus 0,73%,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (23/8/2023).

Hal itu karena lapangan pekerjaan akan turun sebesar minus 1,76% serta upah riil yang minus 1,73%. Adapun dampak ke tingkat nasional, kebijakan ini bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,02%.

