HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Peremajaan Sawit Rakyat, Ini Keuntungannya untuk Indonesia

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:39 WIB
Program Peremajaan Sawit Rakyat, Ini Keuntungannya untuk Indonesia
Peremajaan sawit rakyat. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri kelapa sawit memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu produsen terbesar dan eksportir utama minyak kelapa sawit di dunia, industri ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan ekspor negara, menjaga keseimbangan perdagangan dan mendorong penerimaan devisa pemerintah.

 BACA JUGA:

Ketua Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dono Boestami mengatakan sawit adalah sektor yang menghasilkan banyak lapangan kerja, industri kelapa sawit turut

menyediakan pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja, baik di perkebunan maupun fasilitas pengolahan, memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran di wilayah pedesaan.

 BACA JUGA:

Dari perspektif ekonomi sirkular, industri kelapa sawit juga berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah perkebunan, melalui dorongan permintaan akan berbagai barang dan jasa.

"Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ryan B. Edwards dari Stanford University mengungkapkan bahwa perkembangan industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam dekade terakhir," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/8/2023).

Fokus penelitiannya meliputi aspek-aspek ekonomi dan dampak sosial dari pertumbuhan penanaman dan ekspor minyak kelapa sawit.

Telusuri berita finance lainnya
