Mengungkap Dinasti Bupati Klaten

JAKARTA - Dinasti Bupati Klaten menarik untuk diulas dalam artikel ini. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk mewujudkan negara yang demokratis.

Salah satu tujuannya adalah untuk memilih pemimpin daerah yang berkualitas dan amanah, melansir dari Okezone, Rabu (23/8/2023).

Namun, dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Klaten, khususnya yang terjadi pada tahun 2015, justru memperlihatkan sisi lain dari demokrasi Politik di Indonesia.

Sejak Orde Baru tumbang, pasca reformasi 1998 sampai sekarang, tampuk pemerintahan di Kabupaten Klaten hanya berkutat pada dua pasangan suami-istri. Dua pasutri itu Haryanto Wibowo - Sri Hartini dan Sunarna - Sri Mulyani. Mereka bergantian menjabat Bupati Klaten hampir 22 tahun.

Komisioner KPU Kabupaten Klaten Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM, Wandyo Supriyanto mengatakan, Haryanto Wibowo adalah bupati pertama di Klaten pasca reformasi. Haryanto dan wakilnya, Wisnu Hardono, dipilih DPRD.