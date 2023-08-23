Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI: ASEAN Fest 2023 Tingkatkan Inklusi Keuangan Digital

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:32 WIB
Gubernur BI: ASEAN Fest 2023 Tingkatkan Inklusi Keuangan Digital
Asean Fest dorong inklusi keuangan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Digital Financial Inclusion (DFI) Festival dalam rangkaian ASEAN Fest 2023 dapat meningkatkan inklusi keuangan digital masyarakat. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan bahwa DFI Festival bertujuan menampilkan kebijakan, praktik-praktik terbaik, dan inisiatif ASEAN dalam mendorong inklusi keuangan digital.

“Inklusi keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," kata Perry Warjiyo dilansir dari Antara, Rabu (23/8/2023).

Perry menuturkan DFI Festival merupakan output dari Priority Economic Deliverables Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. DFI juga berupaya memperluas pemahaman masyarakat akan pentingnya literasi keuangan digital melalui dengan kegiatan berupa pameran dan seminar.

Ia mengatakan ASEAN telah menjadi acuan dalam penerapan bauran kebijakan melalui implementasi berbagai perangkat kebijakan termasuk intervensi nilai tukar, pengelolaan arus modal, maupun kebijakan makroprudensial di tengah kondisi ketidakpastian global.

Menurut dia, Indonesia telah sukses dalam implementasi bauran kebijakan ekonomi yang telah dilandasi oleh conceptual framework yang kuat dan koordinasi antarpembuat kebijakan melalui dialog terbuka. Hal tersebut dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah tantangan global.

Halaman:
1 2
