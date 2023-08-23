Menkominfo: Ruang Digital Masih Banyak Sampah, Perlu Edukasi dan Literasi

JAKARTA - Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan bahwa ruang digital bisa dimanfaatkan untuk mendorong digitalisasi ekonomi. Menurutnya, ruang digital bisa dimanfaatkan supaya masyarakat menjadi lebih produktif.

“Ruang digital masih banyak sampah dan residu sehingga kita perlu melakukan edukasi dan literasi secara terus menerus supaya ruang digital harus lebih positif dan produktif,” kata Budi dalam Seminar Ekonomi Syariah dengan tema “Penguatan Pengembangan Ekosistem Digital Ekonomi Syariah” yang diselenggarakan di Pos Bloc, Rabu (23/8/2023).

Dia mengimbau masyarakat diminta untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana peningkatan produktivitas. Seperti yang dilakukan PT Pos dalam peluncuran Postplay Gold.

“Semoga masyarakat bisa memanfaatkan postplay gold sebagai salah satu saran untuk investasi dan menabung,” ucap Budi.