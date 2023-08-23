Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin: Industri 4.0 Jangan Dihitung sebagai Biaya tapi Investasi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:34 WIB
Menperin: Industri 4.0 Jangan Dihitung sebagai Biaya tapi Investasi
Menperin Agus Gumiwang Jelaskan Soal Industri 4.0 (Foto: MPI).




JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan penerapan industri 4.0 jangan sampai dianggap sebagai komponen biaya, melainkan investasi bagi perusahaan untuk menjawab tantangan saat ini.

“Implementasi industri 4.0 jangan dihitung sebagai biaya, tapi investasi bagi perusahaan,” katanya saat membuka Indonesia 4.0 Conference and Expo 2023 dikutip Antara Rabu (23/8/2023).

Menperin pun mengajak institusi keuangan untuk bisa mendukung kebutuhan investasi para pelaku industri. Ia meyakinkan bahwa penerapan adopsi teknologi akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

“Saya ingin mengajak kembali institusi finansial untuk mendukung kebutuhan investasi para pelaku industri manufaktur dalam bertransformasi. Hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi institusi dengan terciptanya keberlanjutan dan efisiensi dalam proses produksi di industri,” imbuhnya.

Menperin juga menargetkan semakin banyak industri yang mengadopsi teknologi hingga memperoleh predikat Indonesia National Lighthouse Industry 4.0, atau bahkan Global Lighthouse Network-World Economic Forum (WEF).

Halaman:
1 2
