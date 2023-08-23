Bertemu Presiden Mozambik, Jokowi Bahas Perdagangan hingga Ekspor Kereta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mozambik Filipus Nyusi. Pertemuan dilakukan di Kantor Presiden Republik Mozambik, Maputo, Republik Mozambik pada hari ini Rabu (23/8/2023).

Jokowi mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai kerja sama baik di bidang ekonomi maupun pembangunan.

"Pertama terkait perdagangan sejak PTA Indonesia - Mozambik ditetapkan tahun 2022, perdagangan naik signifikan yaitu 78 persen per juni tahun ini. Dan kami telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan PTA untuk pelaku usaha melalui kerja sama antar kamar dagang," kata Jokowi dalam keterangan persnya.

"Selain itu saya juga mendorong ekspor produk kereta oleh BUMN Indonesia ke Mozambik," tambahnya.

Presiden juga menyambut baik rencana investasi untuk pengelolaan migas oleh BUMN Indonesia dan perluasan investasi di sektor pembangkit listrik. Serta, katanya, produksi dan penjualan distribusi gas oleh perusahaan swasta Indonesia.