HOME FINANCE HOT ISSUE

Gagal Masuk Kerja Gegara Kredit Macet, Jangan Sepelekan Cicilan!

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:56 WIB
Gagal Masuk Kerja <i>Gegara</i> Kredit Macet, Jangan Sepelekan Cicilan!
Gagal masuk kerja karena kredit macet (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial soal lima orang lulusan baru (fresh graduate) gagal mendapatkan pekerjaan karena memiliki kredit macet. Hal itu disampaikan akun @kawtuz.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta para pengguna paylater khususnya anak muda untuk tidak menyepelekan pembayaran cicilan.

"Anak muda terutama yang baru mencoba paylater jangan menyepelekan untuk sengaja tidak bayar cicilan. meski paylaternya Rp100 ribu, jangan karena sedikit lalu tidak bertanggung jawab sengaja menghindar dari kewajiban melunasi pinjaman," kata Bhima kepada MPI, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya saat ini banyak anak muda yang fear of missing out (FOMO) sehingga seringkali menggunakan paylater padahal kondisi keuangan mereka mencukupi.

"Sedikit-sedikit paylater, padahal mampu, terutama terjadi di kalangan mahasiswa," ujarnya.

Halaman:
1 2
