Ternyata Ini Sosok Pemilik Kulkas Penuh Tumpukan Uang

JAKARTA – Ini sosok pemilik kulkas yang berisi tumpukan uang hingga berserak. Viral dalam sebuah video, uang yang disimpan di dalam kulkas sampai berserak di lantai. Lantas, siapakah sosok pemilik kulkas penuh uang tersebut?

BACA JUGA: Viral Perampok Dikepung hingga Panjat Atap Rumah Warga Lalu Terjatuh

Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Viurin_nursery memperlihatkan isi sebuah kulkas ketika dibuka.

Setelah dibuka, ternyata kulkas itu berisi tumpukan uang yang sengaja disimpan di dalamnya.

Kulkas tersebut dipenuhi tumpukan uang pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Video itu viral dan menjadi perhatian banyak netizen di sosial media.