Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Sosok Pemilik Kulkas Penuh Tumpukan Uang

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:36 WIB
Ternyata Ini Sosok Pemilik Kulkas Penuh Tumpukan Uang
Viral kulkas berisi uang (Foto: Tiktok)
A
A
A

JAKARTA – Ini sosok pemilik kulkas yang berisi tumpukan uang hingga berserak. Viral dalam sebuah video, uang yang disimpan di dalam kulkas sampai berserak di lantai. Lantas, siapakah sosok pemilik kulkas penuh uang tersebut?

Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Viurin_nursery memperlihatkan isi sebuah kulkas ketika dibuka.

Setelah dibuka, ternyata kulkas itu berisi tumpukan uang yang sengaja disimpan di dalamnya.

Kulkas tersebut dipenuhi tumpukan uang pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Video itu viral dan menjadi perhatian banyak netizen di sosial media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement