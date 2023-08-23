Advertisement
PT GSI Milik Siapa? Ini Sosoknya

PT GSI Milik Siapa? Ini Sosoknya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:04 WIB
PT GSI Milik Siapa? Ini Sosoknya
Pemilik PT GSI. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) akan diulas dalam artikel ini.

PT GSI adalah perusahaan yang merupakan salah satu penyedia terbesar layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

 BACA JUGA:

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (23/8/2023), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Pandjaitan merupakan sosok dibalik berdirinya PT ini.

Luhut diketahui sebagai pemegang saham di PT GSI ini dengan cara tak langsung, karena melalui 2 perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

PT GSI juga diketahui memiliki laboratorium modern yang berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per harinya, oleh karena itu PT GSI membutuhkan modal yang cukup besar.

 BACA JUGA:

Laboratorium GSI Lab ini dirancang untuk dapat memberikan pelayanan tes PCR yang tidak hanya berskala masif, tetapi juga memberikan hasil tes yang lebih cepat.

Tidak hanya membuka jasa layanan PCR dan antigen, tetapi perusahaan ini juga menawarkan layanan datang ke rumah atau kantor (home service) untuk perusahaan maupun konsumen perorangan.

Halaman:
1 2
