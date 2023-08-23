4 Buku yang Bisa Bikin Kaya Raya

JAKARTA - Empat buku ini memberikan pelajaran hidup dan memberikan arahan untuk mencapai tujuan kita lebih cepat dan kaya. Bagaimana cara tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

Berikut empat buku yang membantu menjadi kaya raya dirangkum dari CNBC.com, Rabu, (23/08/2023):

1. “Rich Dad, Poor Dad,” oleh Robert Kiyosaki

Pelajaran terbesar: Kekayaan lebih tentang waktu daripada uang.

Kiyosaki adalah seorang pengusaha yang telah menulis 27 buku tentang keuangan pribadi. Di dalam buku “Rich Dad, Poor Dad,” ini dia menyarankan agar kita mengubah pemikiran kita dari “Saya tidak mampu membelinya” menjadi “Bagaimana saya bisa membelinya?”

Perspektif ini menantang untuk mencari tahu apa saja solusi atau kendala, daripada berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin tercapai.

Buku ini menjelaskan bahwa waktu lebih penting daripada uang. Dulu percaya bahwa kekayaan adalah tentang berapa banyak uang yang dihasilkan seseorang. Tetapi, sekarang seberapa banyak waktu yang dapat dibeli dengan uang.

2. “The E-Myth Enterprise,” oleh Michael E. Gerber

Pelajaran terbesar: Anda ingin mengerjakan bisnis Anda, bukan terjebak dalam mengerjakannya.

Gerber adalah pelatih bisnis dan pengusaha. Dalam “The E-Myth Enterprise,” katanya, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pemilik bisnis adalah melakukan terlalu banyak tugas, seperti operasi sehari-hari, yang menyebabkan kelelahan.

Sebuah cerita dari seorang pria berusia 39 tahun yang membaca buku ini, yaitu ketika dia dan istrinya pertama kali memulai Parent Portfolio, sebuah situs web yang membantu keluarga belajar meningkatkan kekayaan, yang dijalankannya sendiri. Mereka melakukan segalanya mulai dari desain, pembuatan konten, hingga pemasaran media sosial.

Namun begitu sudah mulai menghasilkan pendapatan, mereka membuat prosedur operasi standar dan mempekerjakan penulis lepas dan asisten virtual, yang memungkinkan mereka untuk berfokus pada peluang pertumbuhan lainnya.