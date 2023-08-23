Ternyata Ini Sosok Pemilik Pizza Domino

JAKARTA- Ternyata ini sosok pemilik Pizza Domino yang menarik untuk dikulik. Seperti diketahui, Domino termasuk di antara restoran paling bernilai dan nilainya telah meningkat juga dari USD6,08 miliar di tahun 2021, menjadi USD6,25 miliar tahun ini.

Domino’s Pizza membuka toko pertamanya pada tahun 1960 dan memiliki lebih dari 11.000 lokasi di 90 negara. Merek ini bernilai $6 miliar dan terdaftar di bursa saham pada tahun 2004.

Perusahaan restoran pizza internasional Amerika, US Domino’s Pizza, Inc, menjalankan bisnis sebagai Domino’s, didirikan pada tahun 1960 dan dipimpin oleh CEO Richard Allison.

Berikut sosok pemilik Pizza Domino dilansir dari berbagai sumber:

Pemiliki Pizza Domino adalah Tom Monaghan memiliki kekayaan USD400 juta pada tahun 2021.

Dia lahir dari keluarga yang melarat hidupnya, padahal usianya bar 4 tahun kala itu. Ia pun diasuh ibunya yang juga sangat miskin.

Hingga pada 1943 di usianya yang ke-6 tahun, ibunya kesulitan untuk membesarkan Tom sendirian. Tak punya uang dan kemampuan mengurus dua anaknya, Tom dan adiknya akhirnya dikirim ke panti asuhan, di Jackson, Michigan.