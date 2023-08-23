Bendungan Sepaku Semoi IKN Diisi Air di Akhir Agustus dan Siap Dilengkapi PLTS Terapung 100 Mw

JAKARTA - Kementerian PUPR menyampaikan bahwa Bendungan Sepaku Semoi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung berkapasitas 100 megawatt (MW) untuk menghasilkan energi baru terbarukan.

"Kemarin kita melaksanakan seminar daring terkait pemanfaatan bendungan di Indonesia sebagai energi baru terbarukan. Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu yang menjadi objek tersebut," kata Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid, di Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara, Rabu (23/8/2023).

Hal ini didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bendungan, yang menyatakan bahwa dalam hal pemanfaatan ruang pada daerah genangan Waduk untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung melebihi 20% dari luas permukaan genangan waduk pada muka air normal.

Sedangkan kajian teknisnya harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

"Asumsi kita satu hektar itu 1 MW, jadi kalau 20% dari 500 hektare sekitar 100 MW dan kemungkinan bisa lebih. Kementerian PUPR hanya menyediakan tempat dan izin rekomendasi ini bagian dari menambah nilai manfaat bendungan," kata Adenan Rasyid.

Pada intinya, Bendungan Sepaku Semoi di IKN siap untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan seperti PLTS terapung.

Adapun bendungan Sepaku Semoi ditargetkan memasuki tahap pengisian air perdana atau impounding akhir Agustus 2023. Bendungan Sepaku Semoi dibangun untuk mendukung penyediaan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN Nusantara.