OIKN: 5 Universitas Besar Minat Bangun Science Center di IKN

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan ada lima universitas yang berminat membuat science center di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Lima universitas (berminat) membuat science center di IKN," katanya, di Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara, Rabu (23/8/2023).

Kelima universitas tersebut merupakan universitas besar nasional. Kendati demikian, Bambang tidak merinci secara detail kelima universitas yang berminat membangun science center itu.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa beberapa universitas dari luar negeri juga sedang melirik potensi terkait sektor pendidikan di IKN Nusantara.

"Biasanya nanti kalau sudah ada yang masuk akan menciptakan efek bola salju (snowball effect)," katanya.

Sebagai informasi, prinsip dasar pendidikan di IKN secara keseluruhan akan diarahkan pada konsep pendidikan abad 21 yang selaras dengan visi pendidikan di IKN, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup.