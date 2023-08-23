Harta Kekayaan Joe Biden Naik Jadi Rp152 Miliar, Ternyata Raja Properti

JAKARTA – Kekayaan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat ini mencapai Rp152 miliar. Joe Biden salah satu sosok yang mendapatkan keuntungan pada era pemerintahan Donald Trump.

Biden menerima gaji dari pemerintah. Hal tersebut membuat kekayaannya semakin bertambah hingga jutaan dolar.

Melansir Forbes, Rabu (23/8/2023), kekayaan Biden saat ini diperkirakan telah mencapai USD10 juta atau setara dengan Rp152 miliar (kurs 15.266 per USD). Peningkatan kekayaan Biden ini terjadi di luar urusan bisnis keluarganya yang terdapat di beberapa negara.

Hal lain yang membuatnya menjadi lebih kaya adalah dengan melakukan hal yang banyak dilakukan oleh orang Amerika yang berusia 80 tahun.

Menggeluti bidang real estate, saat ini Biden telah memiliki 2 rumah di Delaware yang nilainya diperkirakan mencapai USD7 juta atau setara dengan Rp106 miliar, jika digabungkan, USD1,8 juta lebih tinggi dibandingkan saat ia menjabat.