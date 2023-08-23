Sri Mulyani Yakin KPR Hijau Dilirik Milenial yang Belum Punya Rumah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, KPR hijau (green mortgage) memiliki potensi besar menjadi opsi pembiayaan yang sejalan dengan isu lingkungan.

Meski popularitasnya belum signifikan di Indonesia, Sri Mulyani yakin instrumen tersebut akan sangat menarik bagi generasi muda.

"KPR hijau punya potensi sangat besar di masa mendatang, khususnya bagi generasi muda yang mulai mencari hunian pertama mereka. Generasi milenial telah menjadi sumber pertumbuhan investasi ESG, berkontribusi hingga USD51,1 miliar dalam pembiayaan hijau di tahun 2020. Terlebih, sekitar 75% milenial sangat peduli lingkungan dan lebih menyukai produk-produk ramah lingkungan," ujar Sri dalam seminar bertajuk "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries" di Jakarta, dikutip Rabu (23/8/2023).

Sri menyebut KPR hijau bisa mendorong program pembelian hunian dan renovasi yang sesuai dengan prinsip efisiensi energi. Dia pun mengungkapkan, sektor perumahan saat ini berkontribusi sebesar 17% dari emisi gas rumah kaca global.

Meski demikian, menurutnya KPR hijau masih belum begitu populer, termasuk di Indonesia. Beberapa bank telah mengambil langkah inisiatif untuk memprakarsai KPR hijau.

Namun, tingkat pemahaman bagi konsumen dan developer dia sebut masih rendah. Menurutnya, konsep KPR hijau masih kurang familiar bagi masyarakat Indonesia.

"Untuk menjembatani hal ini, langkah strategis seperti pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mutlak diperlukan," ungkap Sri.