Pastikan Layak Huni, PUPR Periksa Seluruh Bangunan IKN pada Juli 2024

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) melakukan pemeriksaan terhadap semua bangunan di IKN Nusantara pada Juli 2024 untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni.

"Semua bangunan ini yakni Kawasan Istana dan Kantor Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), rumah tapak jabatan menteri, dan bangunan-bangunan lainnya sudah bisa dilakukan pemeriksaan atau commisioning pada Juli 2024," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga di IKN Nusantara dikutip Antara, Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA: Proyek Terowongan Bawah Laut di IKN Dibangun 2024

Danis menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan lampu dan aliran air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bangunan-bangunan di IKN Nusantara layak untuk dihuni.

"Pengujian tersebut dilakukan sebelum peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara," katanya.

BACA JUGA: Rumah Murah di IKN Bakal Meningkat Gegara Hal Ini

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 17 Agustus realisasi pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara mencapai 22,13 persen, kemudian realisasi pembangunan gedung kantor presiden 27,52%.