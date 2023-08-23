Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bilah Garuda Mulai Dipasang di Kantor Presiden IKN

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:51 WIB
Bilah Garuda Mulai Dipasang di Kantor Presiden IKN
Bilah Garuda mulai dipasang di Istana Presiden IKN. (Foto: Antara)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.

"Pemasangan bilah Garuda untuk Kantor Presiden pada bulan September, bilah-bilah itu kami bawa dari Bandung," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga di IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seperti dilansir Antara, Rabu (23/8/2023).

Danis mengatakan terdapat 4.000 keping bilah Garuda, dan untuk tahap pertama sebanyak 1.000 keping bilah yang dibawa ke IKN Nusantara.

"Untuk tanggal persisnya sedang dibahas oleh para PPK dan kontraktor," katanya.

Danis menyampaikan, pada bulan yang sama Kementerian PUPR juga melakukan penanaman sebanyak 48 ribu pohon di IKN Nusantara.

"Bagian-bagian wilayah IKN yang sudah selesai, langsung kami lakukan penanaman pohon," katanya.

Telusuri berita finance lainnya
