Cara Cek BI Checking secara Online atau Offline

JAKARTA – Cara cek BI Checking secara online atau offline wajib diketahui.

Skor BI Checking atau Slik OJK memegang peranan penting dalam proses pengajuan kredit atau pinjaman kepada bank ataupun lembaga keuangan.

Apabila skor BI Checking buruk, maka dapat menjadi hambatan besar dalam perolehan kredit selanjutnya.

BI Checking yang telah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK sejak 2018 ini, adalah catatan riwayat debitur di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Lalu, bagaimana cara cek BI Checking atau Slik OJK secara online maupun offline? Berikut penjelasannya.

1. Cara Cek BI Checking Online

Berikut cara untuk melakukan cek BI Checking secara online:

- Buka laman resmi OJK: https://idebku.ojk.go.id