HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Cek BI Checking secara Online atau Offline

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |22:03 WIB
Cara Cek BI <i>Checking</i> secara <i>Online</i> atau <i>Offline</i>
Cara cek BI Checking. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Cara cek BI Checking secara online atau offline wajib diketahui.

Skor BI Checking atau Slik OJK memegang peranan penting dalam proses pengajuan kredit atau pinjaman kepada bank ataupun lembaga keuangan.

 BACA JUGA:

Apabila skor BI Checking buruk, maka dapat menjadi hambatan besar dalam perolehan kredit selanjutnya.

BI Checking yang telah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK sejak 2018 ini, adalah catatan riwayat debitur di bank atau lembaga keuangan lainnya.

 BACA JUGA:

Lalu, bagaimana cara cek BI Checking atau Slik OJK secara online maupun offline? Berikut penjelasannya.

1. Cara Cek BI Checking Online

Berikut cara untuk melakukan cek BI Checking secara online:

- Buka laman resmi OJK: https://idebku.ojk.go.id

