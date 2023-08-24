Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Nvidia Meroket 9%, Wall Street Ditutup Menguat

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:29 WIB
Saham Nvidia Meroket 9%, Wall Street Ditutup Menguat
Bursa Saham AS Ditutup Menguat. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu. Hal ini ditopang saham Nvidia yang melonjak menjelang rilis hasil kuartalan dari perusahaan yang cipnya banyak digunakan untuk komputasi kecerdasan buatan (AI).

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 184,15 poin atau 0,54% menjadi 34.472,98 poin. Indeks S&P 500 bertambah 48,46 poin atau 1,10% menjadi 4.436,01 poin. Indeks komposit Nasdaq melonjak 215,16 poin atau 1,59% menjadi 13.721,03 poin.

Saham Nvidia melonjak 9,0% atau memperpanjang kenaikan sebesar 3,2% selama sesi reguler.

Investor pun memperkirakan pendapatan kuartal ketiga di atas target Wall Street. Perusahaan teknologi lainnya juga melonjak dalam perdagangan setelah jam kerja termasuk Microsoft, yang terakhir naik sekitar 2,0%.

Investor yang bullish berharap bahwa berita positif dari Nvidia dapat memperkuat penguatan saham-saham teknologi. Saham Nvidia telah naik lebih dari 220% sepanjang tahun ini.

“Bukan hanya jumlah mereka, tapi apa yang mereka katakan dalam konferensi lewat telepon tentang apa yang terjadi di AI akan berdampak besar pada sentimen pasar,” kata Partner Cherry Lane Investments, Rick Meckler, dikutip dari Antara, Kamis (24/8/2023).

Nvidia adalah bagian dari kelompok saham megacap Magnificent Seven termasuk Apple dan Tesla yang telah mendorong kenaikan tajam S&P 500 tahun ini.

Selama sesi perdagangan, investor saham terdorong karena imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun dari level tertinggi dalam 16 tahun setelah data aktivitas bisnis yang lemah dari Amerika Serikat dan zona euro.

Sementara itu, Pidato Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell pada Jumat (25/8/2023) di konferensi Jackson Hole akan diteliti untuk mendapatkan petunjuk mengenai jalur suku bunga bank sentral AS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement