Saham Nvidia Meroket 9%, Wall Street Ditutup Menguat

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu. Hal ini ditopang saham Nvidia yang melonjak menjelang rilis hasil kuartalan dari perusahaan yang cipnya banyak digunakan untuk komputasi kecerdasan buatan (AI).

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 184,15 poin atau 0,54% menjadi 34.472,98 poin. Indeks S&P 500 bertambah 48,46 poin atau 1,10% menjadi 4.436,01 poin. Indeks komposit Nasdaq melonjak 215,16 poin atau 1,59% menjadi 13.721,03 poin.

Saham Nvidia melonjak 9,0% atau memperpanjang kenaikan sebesar 3,2% selama sesi reguler.

Investor pun memperkirakan pendapatan kuartal ketiga di atas target Wall Street. Perusahaan teknologi lainnya juga melonjak dalam perdagangan setelah jam kerja termasuk Microsoft, yang terakhir naik sekitar 2,0%.

Investor yang bullish berharap bahwa berita positif dari Nvidia dapat memperkuat penguatan saham-saham teknologi. Saham Nvidia telah naik lebih dari 220% sepanjang tahun ini.

“Bukan hanya jumlah mereka, tapi apa yang mereka katakan dalam konferensi lewat telepon tentang apa yang terjadi di AI akan berdampak besar pada sentimen pasar,” kata Partner Cherry Lane Investments, Rick Meckler, dikutip dari Antara, Kamis (24/8/2023).

Nvidia adalah bagian dari kelompok saham megacap Magnificent Seven termasuk Apple dan Tesla yang telah mendorong kenaikan tajam S&P 500 tahun ini.

Selama sesi perdagangan, investor saham terdorong karena imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun dari level tertinggi dalam 16 tahun setelah data aktivitas bisnis yang lemah dari Amerika Serikat dan zona euro.

Sementara itu, Pidato Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell pada Jumat (25/8/2023) di konferensi Jackson Hole akan diteliti untuk mendapatkan petunjuk mengenai jalur suku bunga bank sentral AS.