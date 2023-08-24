MNC Sekuritas: IHSG Uji Resisten di Level 6.966

JAKARTA - MNC Sekuritas menilai penguatan IHSG masih tertahan oleh resistance 6.966.
"IHSG berpeluang untuk menguji area resistance di 6,966 dan apabila break area tersebut IHSG akan menguji 7.013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (24/8/2023).
Namun demikian, diperkirakan IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu ke rentang 6.878-6.907.
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.855, 6.834 dan resistance 6.966, 7.053.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AKRA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1,290-1,310
Target Price: 1,345, 1,400
Stoploss: below 1,280
BIRD - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2,230-2,270
Target Price: 2,400, 2,530
Stoploss: below 2,200