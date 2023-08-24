Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gelar RUPSLB, Ini Susunan Komisaris-Direksi Bank Permata (BNLI) Terbaru

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:04 WIB
Gelar RUPSLB, Ini Susunan Komisaris-Direksi Bank Permata (BNLI) Terbaru
Bank Permata gelar RUPSLB. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Bank Permata Tbk (BNLI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.

Perseroan merombak jajaran pengurus Dewan Komisaris dan Direksi.

Di mana dalam RUPSLB itu para pemegang saham sepakat menerima pengunduran diri Darwin Wibowo dari kursi Direktur.

Menyusul pergantian tersebut, perseroan mengangkat Rudy Basyir Ahmad sebagai Direktur untuk masa jabatan baru.

"Pengangkatan Rudy setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan efektif, sampai dengan penutupan RUPST tahun 2026," kata manajemen di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/8/2023).

Di jajaran dewan komisaris, pemegang saham resmi mengangat Riswinandi sebagai Komisaris Independen.

