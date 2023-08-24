Bos Inalum Beberkan Rencana IPO di Hadapan DPR

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) beberkan rencana IPO di hadapan DPR. Direktur Utama Inalum Danny Praditya mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan prapenawaran umum saham perdana atau pra-IPO di tahun depan.

"Awalnya direncanakan ada wacana untuk IPO untuk inalum tahun 2024 tapi melihat kondisi dan kesiapan direncanakan di 2024 baru akan pra-IPO," jelasnya ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Diungkapkan Danny, salah satunya dengan melakukan unlock value bersama kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan aluminium kelas global.

"Dan kita akan unlock value inalum dengan melakukan strategic alliance dengan estabilished global player industri alumunium," terangnya.