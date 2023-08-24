Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bos Inalum Beberkan Rencana IPO di Hadapan DPR

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:54 WIB
Bos Inalum Beberkan Rencana IPO di Hadapan DPR
Inalum buka-bukaan soal rencana IPO (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) beberkan rencana IPO di hadapan DPR. Direktur Utama Inalum Danny Praditya mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan prapenawaran umum saham perdana atau pra-IPO di tahun depan.

"Awalnya direncanakan ada wacana untuk IPO untuk inalum tahun 2024 tapi melihat kondisi dan kesiapan direncanakan di 2024 baru akan pra-IPO," jelasnya ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Diungkapkan Danny, salah satunya dengan melakukan unlock value bersama kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan aluminium kelas global.

"Dan kita akan unlock value inalum dengan melakukan strategic alliance dengan estabilished global player industri alumunium," terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement