HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Turun karena Stok Bensin AS Meningkat 1,5 Juta Barel

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:53 WIB
Harga Minyak Turun karena Stok Bensin AS Meningkat 1,5 Juta Barel
Harga Minyak Mentah Turun. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak turun hingga 1% di akhir perdagangan Rabu. Hal ini karena kekhawatiran permintaan karena adanya peningkatan stok bensin AS dan lemahnya data manufaktur secara global.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober merosot 82 sen atau 0,98% menjadi USD83,21 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober tergelincir 75 sen atau 0,90% menjadi USD78,89 per barel di New York Mercantile Exchange.

Stok bensin AS naik 1,5 juta barel pada pekan lalu. Kenaikan ini di atas perkiraan para analis yang memprediksi penurunan sebanyak 888.000 barel.

Sementara itu, menurut Badan Informasi Energi (EIA), persediaan minyak mentah AS turun 6,1 juta barel dalam sepekan hingga 18 Agustus. Hal ini dibantu aktivitas penyulingan yang kuat dan tingkat ekspor yang tinggi.

“Data EIA beragam,” kata Partner Again Capital, John Kilduff, dikutip dari Antara, Kamis (24/8/2023).

Meskipun kilang-kilang terus beroperasi dengan kecepatan tinggi dan menghabiskan persediaan minyak, permintaan bahan bakar belum terlalu kuat karena kondisi ekonomi yang sulit, Kilduff menambahkan.

Halaman:
1 2
