Apa yang Terjadi jika Indonesia Gabung BRICS?

JAKARTA- Isu mengenai apa yang terjadi jika Indonesia gabung BRICS ini menarik dikulik. Pasalnya Indonesia berencana bergabung dalam sebuah aliansi dagang bernama BRICS (Brasil, India, China, dan Afrika Selatan). Namun, beberapa pihak menentang Indonesia ikut kelompok hubungan dagang tersebut.

Lantas apa yang terjadi jika Indonesia gabung BRICS? Simak penjelasannya di sini:

Hubungan dagang ini diperkirakan akan menghasilkan sebuah keuntungan beserta juga kerugian bagi negara Indonesia.

Tentu hal itu menjadi problematika tersendiri yang perlu dipikirkan matang-matang guna mencegah keputusan yang bisa memberikan dampak negatif pada ekonomi Indonesia

Berikut dampak yang terjadi jika Indonesia gabung Brics:

1. Bergabung dengan BRICS dapat menjadi solusi khusus semacam jalan tengah untuk menurunkan tensi dari konflik geopolitik.