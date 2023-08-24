Daftar Bansos Agustus-September 2023 dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Daftar bansos Agustus September 2023 dan cara daftarnya. Bansos ini disalurkan kepada masyarakat dan terdata melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), dana bansos telah masuk pencairan pada tahap ketiga. Hal tersebut mencakup bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PHK) dan bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

Kemensos akan terus menyalurkan bansos PHK atau BPNT di tahun 2023. Sehingga bantuan sosial BPNT Kartu Sembako atau PHK 2023 dapat diberikan kepada keluarga yang telah tercatat di data Kemensos.

Melansir dari Okezone, Kamis (24/8/2023) berikut cara daftar penerima bansos Kemensos Agustus September 2023.

Metode atau cara daftar Bansos yang pertama, Anda bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos. Dimana kamu bisa mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut untuk bisa digunakan mengecek Bansos.

Dengan demikian, Anda bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan Bansos sesuai kriteria.

Setelah kamu selesai mengunduh dan menginstal aplikasi ini kedalam perangkat. Maka Anda ikuti caranya seperti dibawah ini:

· Pertama buka dulu aplikasi Cek Bansos yang sudah kamu instal.

· Kemudian, lanjutkan langkah dengan membuat akun baru dalam perangkat.

· Jangan lupa untuk menyiapkan berkas seperti KTP dan KK yang masih aktif.

· Selanjutnya, silahkan kamu masukkan data diri yang sesuai pada masing-masing kolom yang ada.

· Lalu, unggah foto KTP kamu.

· Sertakan juga foto kamu (Selfie) dengan memegang KTP.

· Pastikan lagi bahwa foto yang kamu unggah terlihat jelas atau tidak buram.

· Lanjutkan dengan tekan pilihan buat akun baru.

· Setelah akun kamu selesai dibuat, maka silahkan login.

· Kemudian tekan lagi, pilihan daftar usulan untuk langkah selanjutnya.

· Berikutnya, jangan lupa klik pada opsi sub menu tambah usulan.

· Kemudian isi lagi data secara lengkap hingga prosesnya selesai.

Jika semua langkah diatas sudah kami lakukan, maka selanjutnya hanya perlu menunggu saja hasil seleksinya. Kamu bisa mengecek hasil seleksi tersebut dengan melalui link cek bansos.kemensos.go.id.

Adapun Bansos di bulan Agustus dan September yakni:

1. Bansos PKH

Bansos PKH sudah memasuki tahap 3 dan memiliki nominal yang berbeda-beda karena data KPM yang berbeda-beda. Seperti KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat.