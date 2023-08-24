Jumlah Nasabah Tajir BCA Tembus 205.000 Orang, Didominasi Baby Boomers dan Gen X

JAKARTA – Jumlah nasabah tajir BCA tembus 205.000 orang. Nasabah tajir BCA kini didominasi baby boomers dan Gen X.

EVP Wealth Management BCA Ugahary Yovvy Chandra mengungkapkan terdapat tren peningkatan nasabah Prioritas BCA dari Milenial dan Gen Z.

Seperti diketahui, nasabah Prioritas dan Solitaire BCA adalah nasabah yang diperlakukan khusus dari pihak Bank. Sejauh ini baru mereka yang mendapatkan akses spesial di layanan Wealth Management semacam investasi reksadana, obligasi khusus ataupun asuransi unggulan. Bahkan mereka juga punya akses ke lounge maskapai-maskapai yang sudah tersebar di Indonesia secara gratis.

Menurut Yovvy Nasabah Solitaire dan Prioritas BCA jumlahnya saat ini hampir 250 ribu orang. Nasabah Solitaire 60%-nya masih diisi oleh Baby Boomers dan Gen X, sedangkan nasabah Prioritas kurang lebih seimbang perbandingan jumlahnya antara Baby Boomers—Gen X dengan Milenial—Gen Z.

Namun Yovvy menggarisbawahi bahwa sedang terjadi tren peningkatan nasabah Prioritas dari segmen Milenial dan Gen Z. Salah satu alasannya dia sebut adalah karena sebagian orang tua sudah mulai mewariskan hartanya pada anak-anaknya.

“Yang prioritas trennya meningkat, untuk yang Milenial dan Gen Z. Karena sekarang orang (tua) tuh sudah mulai memberikan uangnya kepada anak-anaknya,” ucap Yovvy dalam konferensi pers Wealth Summit BCA 2023 di Jakarta, Rabu (23/8/2023).