70 Juta Orang Asia Jadi Miskin Gegara Pandemi dan Inflasi

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |10:46 WIB
JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyampaikan bahwa pandemi virus corona dan kenaikan biaya hidup telah mendorong hampir 70 juta orang di negara-negara berkembang Asia ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun lalu.

Sehingga mengikis upaya untuk memerangi kemiskinan.

Dalam laporan baru yang dirilis pada Kamis, ADB mengatakan sekitar 155,2 juta orang di negara-negara berkembang di Asia, atau 3,9% dari populasi di wilayah tersebut, hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun lalu, atau 67,8 juta lebih banyak dibandingkan jika tidak ada krisis kesehatan dan krisis biaya hidup.

Negara-negara berkembang Asia terdiri dari 46 negara di Asia-Pasifik dan tidak termasuk Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

"Asia dan Pasifik terus pulih dari pandemi Covid-19, namun peningkatan krisis biaya hidup menghambat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan," kata Kepala Ekonom ADB Albert Park.

