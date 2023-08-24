Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Diminta Bantu Tingkatkan Ekonomi, Dirut Blue Bird: Sangat Membutuhkan Kegigihan

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:03 WIB
Pengusaha Diminta Bantu Tingkatkan Ekonomi, Dirut Blue Bird: Sangat Membutuhkan Kegigihan
Cara perusahaan Blue Bird bantu tingkatkan ekonomi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Peran pengusaha Indonesia disebut sangat penting dalam meningkatkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Utama (Dirut) Blue Bird, Adrianto Djokosoetono atau Andre saat ini para pengusaha sedang kembali memulihkan bisnisnya yang sempat drop dihantam pandemi.

 BACA JUGA:

"Kalau saya melihat, saya lebih suka sebagai katalis. Sebagai katalis karena kalo ada dimen kita meng-create supplynya kan, entah alat atau jasa. Kalau dimennya kita lihat naik, kita perkuat dengan supplynya," katanya dalam Chief Talk Okezone TV, Rabu (23/8/2023).

Dia menyebut kalau meningkatkan ekonomi Indonesia membutuhkan kegigihan yang luar biasa.

 BACA JUGA:

"Karena memang sangat membutuhkan kejelian dan kegigihan," ucapnya.

Dia juga mengatakan kalau perusahaannya saat ini masih dalam tahap pemulihan.

