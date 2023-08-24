Pengusaha Diminta Bantu Tingkatkan Ekonomi, Dirut Blue Bird: Sangat Membutuhkan Kegigihan

JAKARTA - Peran pengusaha Indonesia disebut sangat penting dalam meningkatkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Utama (Dirut) Blue Bird, Adrianto Djokosoetono atau Andre saat ini para pengusaha sedang kembali memulihkan bisnisnya yang sempat drop dihantam pandemi.

"Kalau saya melihat, saya lebih suka sebagai katalis. Sebagai katalis karena kalo ada dimen kita meng-create supplynya kan, entah alat atau jasa. Kalau dimennya kita lihat naik, kita perkuat dengan supplynya," katanya dalam Chief Talk Okezone TV, Rabu (23/8/2023).

Dia menyebut kalau meningkatkan ekonomi Indonesia membutuhkan kegigihan yang luar biasa.

"Karena memang sangat membutuhkan kejelian dan kegigihan," ucapnya.

Dia juga mengatakan kalau perusahaannya saat ini masih dalam tahap pemulihan.