Jabat Dirut Blue Bird Usai Pandemi Covid-19, Adrianto Djokosoetono Ungkap Tantangannya

JAKARTA - Adrianto Djokosoetono resmi menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Adrianto Djokosoetono resmi menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Blue Bird Tbk pada 22 Juni 2023 lalu.

Sebelumnya pria yang akrab disapa Andre ini menjabat sebagai Wakil Dirut Blue Bird. Dia menggantikan Sigit Djokosoetono pada posis Dirut tersebut.

Usai menjabat Dirut, Andre pun menceritakan bagaimana tantangannya mengelola perusahaan pasca pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia selama kurang lebih 2 tahun.

"Banyak ya tantangannya ya. Saya pikir yang pertama Kita di masa pemulihan ini, bagaimana melanjutkan proses pemulihan setelah pandemi yang di mana pemulihan ini juga bergantung pada pemulihan ekonomi," katanya dalam Chief Talk Okezone TV, Rabu (23/8/2023).

Dia menyebut kalau dampak pandemi Covid-19 benar-benar dirasakan seluruh sektor termasuk transportasi.

"Tahun sebelumnya sangat terlihat jelas dampak dari pandemi di semua sektor. Untuk saat ini sendiri mungkin belum terlihat jelas gambarannya," jeasnya.