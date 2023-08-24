Advertisement
Sri Mulyani Nongkrong Bareng Menkeu dan Menkes se-ASEAN, Singgung Penyakit Baru!

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:24 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nongkrong bareng Menkeu dan Menkes se-ASEAN. Pertemuan tersebut berisikan diskusi yang sangat produktif.

Adapun diskusi tersebut untuk memfasilitasi bagaimana semua pihak dapat meningkatkan koordinasi antara pejabat bidang keuangan dengan pejabat lainnya secara efektif.

"Pada akhirnya ini akan meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas tanggapan atau respon terhadap tantangan kesehatan dan ekonomi yang dapat ditimbulkan pandemi lain di masa depan," ujar Sri dalam Joint Press Statement AFHMM di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Selain itu, dia berharap mereka juga dapat berbagi pengalaman dan praktek baik antara negara anggota ASEAN. Dari diskusi tersebut, mereka pun menyepakati sejumlah hal.

"Pertama, kami mencatat bahwa ada studi untuk meningkatkan Prevention, Preparedness, dan Response (PPR) pasca pandemi di wilayah Asia Tenggara," ucap Sri. Studi ini, kata dia, sudah mengindikasikan adanya kesenjangan keuangan berkaitan dengan persiapan dan tanggapan terhadap pandemi antara negara anggota ASEAN.

"Kedua, modalitas untuk investasi untuk meningkatkan kapasitas PPR, kontribusinya, dan juga dunia yang terintegrasi, serta secara efektif menggunakan dana respon ASEAN untuk pandemi COVID-19 eksisting maupun penyakit-penyakit lain yang baru muncul," tambah Sri.

