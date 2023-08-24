Deteksi Pelaku Kriminal di KRL, KCI Pasang CCTV Analytic

JAKARTA - KAI Commuter (KCI) telah mengoperasikan sistem CCTV Analytic di stasiun-stasiun Commuter Line di wilayah Jabodetabek.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pengoperasian ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penggunanya, di mana dalam sistem ini dapat merekam wajah seluruh pengguna yang masuk ke dalam stasiun untuk dijadikan database.

Anne menjelaskan bahwa selain merekam wajah, sistem ini juga bisa menganalisa hal lain seperti pakaian yang dikenakan atau barang bawaan lainnya yang bisa dijadikan database pada proses analisa dan pencarian dengan sistem CCTV Analytic ini.

"Jika terdeteksi dan terdapat kecocokan wajah ataupun hal lainnya, sistem ini akan memberikan notifikasi saat terekam saat akan masuk ke stasiun," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, Anne mengatakan dari hasil laporan rekaman video maupun foto dari korban atau yang berasal dari media sosial atas wajah pelaku tindak kriminal juga dimasukan kedalam database sistem ini.