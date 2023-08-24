Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deteksi Pelaku Kriminal di KRL, KCI Pasang CCTV Analytic

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:28 WIB
Deteksi Pelaku Kriminal di KRL, KCI Pasang CCTV Analytic
KCI pasang CCTV Analytic di KRL. (Foto: KCI)
A
A
A

Deteksi Pelaku Kriminal di KRL, KCI Pasang CCTV Analytic

JAKARTA - KAI Commuter (KCI) telah mengoperasikan sistem CCTV Analytic di stasiun-stasiun Commuter Line di wilayah Jabodetabek.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pengoperasian ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penggunanya, di mana dalam sistem ini dapat merekam wajah seluruh pengguna yang masuk ke dalam stasiun untuk dijadikan database.

 BACA JUGA:

Anne menjelaskan bahwa selain merekam wajah, sistem ini juga bisa menganalisa hal lain seperti pakaian yang dikenakan atau barang bawaan lainnya yang bisa dijadikan database pada proses analisa dan pencarian dengan sistem CCTV Analytic ini.

"Jika terdeteksi dan terdapat kecocokan wajah ataupun hal lainnya, sistem ini akan memberikan notifikasi saat terekam saat akan masuk ke stasiun," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Anne mengatakan dari hasil laporan rekaman video maupun foto dari korban atau yang berasal dari media sosial atas wajah pelaku tindak kriminal juga dimasukan kedalam database sistem ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144810/tiket_kereta-giPb_large.jpg
Tiket Kereta Diskon 30% Resmi Berlaku Hari Ini, Cek Jadwal dan Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076553/tarif-krl-mrt-dan-lrt-rp1-saat-pelantikan-presiden-20-oktober-5GPeRoF0Sh.jpg
Tarif KRL, MRT dan LRT Rp1 saat Pelantikan Presiden 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058200/pro-kontra-tarif-krl-berbasis-nik-begini-kata-warga-62-fyejkCqurG.jpg
Pro Kontra Tarif KRL Berbasis NIK, Begini Kata Warga +62
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/320/2995597/menhub-sebut-pembangunan-jalur-kereta-simpang-joglo-rampung-september-2024-Wjw0WvIAnc.jpg
Menhub Sebut Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Rampung September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/320/2864360/promo-tiket-kereta-api-sambut-hut-ke-78-ri-17-agustus-2023-yb1slHPuj9.jpg
Promo Tiket Kereta Api Sambut HUT Ke-78 RI 17 Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/320/2809028/ada-diskon-tiket-kereta-api-20-cek-rutenya-ooedj84jHN.JPG
Ada Diskon Tiket Kereta Api 20%, Cek Rutenya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement