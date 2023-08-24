BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%! Ini Alasannya

JAKARTA - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75% pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2023.

Kemudian suku bunga Deposit Facility tetap sebesar level 5%, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter yang preemptive dan forward looking.

Keputusan ini diambil dalam rangka memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.

"Keputusan suku bunga 5,75% ini untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3±1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1% pada tahun 2024," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (24/8/2023).