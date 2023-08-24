Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

FIBA World Cup 2023, Bandara Soetta Sambut Kedatangan Pebasket Dunia

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:41 WIB
FIBA World Cup 2023, Bandara Soetta Sambut Kedatangan Pebasket Dunia
Bandara Soekarno-Hatta sambut kedatangan pebasket dunia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia kedatangan pebasket dunia yang bertanding dalam Piala Dunia Bola Basket atau FIBA Basketball World Cup 2023.

Di mana pertandingan itu akan digelar di Jakarta mulai 25 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Jakarta menjadi tuan rumah Grup G dan Grup H, yang terdiri dari Tim Nasional Spanyol, Iran, Pantai Gading dan Brazil (Grup G), serta Kanada, Latvia, Lebanon dan Prancis (Grup H).

VP of Corporate Communications PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan seluruh pemain dan official dari timnas tersebut sudah tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 20 - 23 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

“Kedatangan timnas untuk mengikuti FIBA Basketball World Cup 2023 melalui Bandara Soekarno-Hatta, baik di Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 dengan jumlah total 267 orang yang terdiri dari atlet dan official,” kata Cin Asmoro dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement