FIBA World Cup 2023, Bandara Soetta Sambut Kedatangan Pebasket Dunia

JAKARTA - Indonesia kedatangan pebasket dunia yang bertanding dalam Piala Dunia Bola Basket atau FIBA Basketball World Cup 2023.

Di mana pertandingan itu akan digelar di Jakarta mulai 25 Agustus 2023.

Jakarta menjadi tuan rumah Grup G dan Grup H, yang terdiri dari Tim Nasional Spanyol, Iran, Pantai Gading dan Brazil (Grup G), serta Kanada, Latvia, Lebanon dan Prancis (Grup H).

VP of Corporate Communications PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan seluruh pemain dan official dari timnas tersebut sudah tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 20 - 23 Agustus 2023.

“Kedatangan timnas untuk mengikuti FIBA Basketball World Cup 2023 melalui Bandara Soekarno-Hatta, baik di Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 dengan jumlah total 267 orang yang terdiri dari atlet dan official,” kata Cin Asmoro dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8/2023).