Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Soroti 3 Hal Penting dalam Pengembangan Infrastruktur

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:52 WIB
Sri Mulyani Soroti 3 Hal Penting dalam Pengembangan Infrastruktur
Sri Mulyani tekankan hal penting dalam pembangunan infrastruktur (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tiga hal penting dalam pengembangan infrastruktur. Poin pertama adalah kondisi lingkungan yang memungkinkan.

"Ini terkait dengan kebijakan, jika Anda bisa mendesain kebijakan yang tepat, maka tentu Anda bisa menarik modal yang tepat dan mewujudkan infrastrukturnya," ujar Sri Mulyani dalam High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Hal penting kedua, sebut Sri, adalah saluran pipa. Dia mengatakan bahwa banyak pihak yang sudah menegaskan bahwa infrastruktur itu penting, tetapi mendesain dan menyiapkan sebelum pengembangan infrastruktur itu benar-benar dilaksanakan adalah hal yang paling penting.

"Banyak negara sebenarnya menghadapi masalah ini, yaitu membuat dan membangun saluran pipa infrastruktur. Anda bisa mengidentifikasinya, bahwa kita membutuhkan air bersih, ruas jalan, listrik, dan bahkan port telekomunikasi, tetapi biasanya itu akan membutuhkan banyak persiapan, terutama jika kita mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan isu serta risiko pemerintahan," jelas Sri.

Hal ketiga yang penting menurut Sri adalah kolaborasi antar pemegang kepentingan (stakeholder) di dalam ekosistem. Jika membangun infrastruktur, biasanya tidak akan hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan utama, misal dari publik. Bahkan, meskipun itu dari publik, masih ada perbedaan sumber dana publiknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement