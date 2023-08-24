Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembangkan Ekonomi Hijau, ASEAN Bisa Untung Rp15 Triliun

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:22 WIB
Kembangkan Ekonomi Hijau, ASEAN Bisa Untung Rp15 Triliun
Menko Airlangga Hartarto Jelaskan soal Ekonomi Hijau Bagi ASEAN (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pengembangan ekonomi hijau (green economy), ASEAN mampu menambah nilai ekonomi hingga USD1 miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.000).

“ASEAN kemungkinan akan diuntungkan sekitar satu miliar dolar AS untuk pengembangan ekonomi hijau,” kata Menko Airlangga dalam simposium ‘Digital Economy and Sustainibility’ dikutip Antara, Kamis (24/8/2023).

Ekonomi hijau diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial .

Pengembangan ekonomi hijau dihasilkan dari area pertumbuhan baru, efisiensi bisnis energi berbasis sumber daya alam (SDA), sistem pangan, serta logistik yang menjadi sektor prioritas utama dari ekonomi hijau.

Menko Airlangga menjelaskan, dengan mulai menerapkan ekonomi hijau di kawasan, ASEAN dinilai mampu menciptakan 5 juta lapangan pekerjaan tambahan serta meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 7% pada 2030.

Telusuri berita finance lainnya
