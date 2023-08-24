Gubernur BI Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3% Tahun Ini

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan perekonomian Indonesia tumbuh kuat didukung oleh permintaan domestik. Di mana pertumbuhan ekonomi 2023 masih tetap berada dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3%.

Adapun pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy).

"Jadi sumber pertumbuhan terutama dari kuatnya permintaan domestik sejalan dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta peningkatan investasi, di tengah kinerja ekspor yang menurun karena melemahnya perekonomian dan harga komoditas dunia," ungkap Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Menurut Perry, berdasarkan Lapangan Usaha (LU), seluruh sektor mencatat pertumbuhan positif dengan pertumbuhan yang tinggi tercatat pada sektor jasa, seperti Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran.

Secara spasial, pertumbuhan sebagian besar wilayah meningkat dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua.