HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Depan Menkeu se-ASEAN, Sri Mulyani Pamer Jurus Tangani Kesenjangan Infrastruktur RI

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:03 WIB
Di Depan Menkeu se-ASEAN, Sri Mulyani Pamer Jurus Tangani Kesenjangan Infrastruktur RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Jelaskan soal Infrastuktur RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti isu kesenjangan infrastruktur di Indonesia.

"Kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas, jadi ketika kita mengidentifikasi bahwa ada kesenjangan infrastruktur, kita harus segera menanganinya," ujar Sri dalam High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Permasalahannya, lanjut dia, terletak pada sumber daya. Banyak sumber daya, tetapi masing-masing memiliki perbedaan baik di segi risiko dan laba yang diharapkan.

Untuk menangani kesenjangan infrastruktur ini, maka harus didiskusikan bagaimana selera risikonya dan masing-masing sumber pembiayaan bisa jadi memiliki governance yang berbeda, serta rasio atau tingkat laba yang mereka harapkan.

"Bagi Indonesia, ketika kita membicarakan kesenjangan infrastruktur, pemerintah memiliki anggaran tersendiri yang kami alokasikan untuk infrastruktur. Terkait belanja dan yang di bawah garis, termasuk investasi, itu tidak akan cukup jika berdiri sendiri," tambah Sri.

Halaman:
1 2
