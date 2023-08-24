Cara BI Jaga Likuiditas Perbankan Tetap Longgar

Bank Indonesia jaga likuiditas perbankan agar tetap longgar. (Foto: BI)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tengah menjaga kondisi likuiditas perbankan di tahun ini agar tetap longgar.

"Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi, yakni 26,57% pada Juli 2023, sejalan dengan stance kebijakan likuiditas longgar Bank Indonesia," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

BACA JUGA:

Perry menuturkan, suku bunga perbankan tetap rendah. Untuk di pasar uang, suku bunga Indonesia tercatat 5,59% pada 23 Agustus 2023.

"Di perbankan, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Juli 2023 terjaga rendah, yaitu sebesar 4,18% dan 9,35%," ungkap Perry.

BACA JUGA:

Di pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat sebesar 6,62% pada 23 Agustus 2023.

"Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas perbankan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha," jelasnya.