HOME FINANCE HOT ISSUE

Kontrak Migas Blok Jabung Diperpanjang, Bisa Dukung Target 1 Juta Barel

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:10 WIB
Kontrak migas blok Jabung diperpanjang. (Foto: Reuters)
Kontrak migas blok Jabung diperpanjang. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kontrak migas Blok Jabung diperpanjang akan mendukung target produksi minyak 1 juta barel.

Saat ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) kembali ditunjuk sebagai operator blok Jabung di Provinsi Jambi untuk periode 2023-2043.

 BACA JUGA:

Meski tantangan yang dihadapi KKKS dalam pengelolaan hulu migas nasional tidak mudah, namun selain aspek pendanaan dan penggunaan teknologi maju, dukungan kuat serta sinergi yang erat antarlembaga dan instansi terkait baik di tingkat pusat dan daerah juga memegang peranan sangat penting.

"Jadi, investor dan KKKS tidak perlu ragu untuk memaksimalkan pengembangan lapangan migas agar ada peningkatan produksi migas yang lebih signifikan pada tahun ini," kata Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, meski memasuki tahun politik bukanlah kendala dalam pengembangan operasi migas yang berjangka panjang. Apalagi investasi migas di Indonesia saat ini masih menarik karena peluang investasi terbuka lebar dan semua hambatan usaha sudah tidak ada lagi.

"Saya optimis blok Jabung yang dikelola oleh KKKS PetroChina di Jambi, ataupun blok Rokan di Riau dikelola oleh Pertamina Hulu dan blok Cepu di Jatim yang selama ini menjadi andalan kita akan meningkat produksinya. KKKS harus tetap fokus untuk memaksimalkan pengembangan lapangan migasnya agar diperoleh manfaat yang optimal untuk negara dan masyarakat," ujarnya.

Halaman:
1 2
