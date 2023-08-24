Presiden Jokowi Bakal Buka Rakernas Hipmi XVIII pada 31 Agustus 2023

JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP Hipmi mengumumkan agenda pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) yang siap digelar pada akhir bulan ini.

Bertajuk Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia, Rakernas ke-XVIII Hipmi akan digelar di ICE BSD, Tangerang pada 30-31 Agustus 2023. Dari mulai Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah pejabat kabinet Indonesia Maju, hingga para calon presiden yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 masuk ke dalam daftar undangan perhelatan besar dari BPP Hipmi ini.

Tujuan utama digelarnya Rakernas ke-XVIII HIPMI nanti, pada dasarnya menjadi momen untuk konsolidasi para pengusaha muda dari seluruh wilayah Indonesia yang tergabung dalam organisasi Hipmi.

Di mana dalam kegiatan ini akan ditetapkan program kerja BPP Hipmi masa bakti 2022-2025 sekaligus melahirkan berbagai pokok pikiran serta rekomendasi untuk kemajuan Hipmi serta bangsa Indonesia. Selain itu kegiatan ini juga mengerucut untuk menunjukkan bahwa Hipmi siap mengawal visi misi Presiden Jokowi dalam target menuju Indonesia Emas 2045.

“Rakernas Ke-XVIII Hipmi mengambil tema ini dalam rangka menunjukkan bagaimana organisasi kami mendukung upaya Presiden Jokowi untuk mewujudkan visi-misi beliau dalam rangka merealisasikan pembangunan Indonesia Maju. Sehingga kami menantikan kehadiran beliau nanti di ICE BSD pada akhir bulan ini,” ungkap Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari, Senin, 21 Agustus 2023.