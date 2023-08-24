Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Tahan Suku Bunga, Rupiah Ditutup Perkasa ke Rp15.246

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:33 WIB
BI Tahan Suku Bunga, Rupiah Ditutup Perkasa ke Rp15.246
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup naik 49 poin di level Rp15.246 pada perdagangan hari ini Kamis (24/8/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah setelah Bank Indonesia (BI) dalam pertemuan hari ini masih menahan suku bunga acuan atau BI7DRR di level 5,75% dengan tetap memantau stabilitas rupiah dan menjaga inflasi.

"Hal ini diperlukan guna menahan tekanan eksternal di tengah potensi kelanjutan kenaikan suku bunga The Fed sebelum akhir tahun," tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (24/8/2023).

"Di samping itu, BI perlu menjaga inflasi tetap berada pada kisaran target BI 3±1%. Meskipun inflasi berada pada tren menurun, yaitu menjadi 3,08% yoy di Juli 2023 dari 5,28% yoy di bulan sebelumnya," imbuhnya.

Sedangkan pengaruh musiman di Juli tetap terjadi, terlihat dari kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,21% secara bulanan (mtm) di Juli 2023 dibandingkan 0,14% mtm di Juni 2023.

