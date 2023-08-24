Sri Mulyani: Pembiayaan Infrastruktur RI Pakai Prinsip Kolaborasi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa pembiayaan infrastruktur di Indonesia menggunakan prinsip kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

“Pemerintah memiliki anggaran tersendiri yang kami alokasikan untuk infrastruktur. Terkait belanja, termasuk investasi, itu tidak akan cukup kalau berdiri sendiri. Masih perlu untuk menarik modal lebih. Pemerintah pun tidak hanya pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development dikutip Antara, Kamis (24/8/2023).

Dia mengatakan Indonesia memiliki banyak pemda dengan kapasitas dan ruang fiskal yang berbeda. Oleh karena itu, butuh adanya intervensi lain untuk dapat mendukung partisipasi pemda.

Pemerintah juga melibatkan partisipasi swasta. Swasta dapat berperan dalam struktur pembiayaan infrastruktur di dalam negeri. Meski begitu, sambung Sri Mulyani, perbedaan selera risiko dengan swasta masih menjadi tantangan utama.