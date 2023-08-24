Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Apartemen Dekat LRT Jabodebek Melonjak hingga 8%

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:49 WIB
Harga Apartemen Dekat LRT Jabodebek Melonjak hingga 8%
Harga Apartemen dekat LRT Jabodebek melonjak (Foto: LRT)
JAKARTA - Harga apartemen baru di kawasan Transit Oriented Development (TOD) mulai mengalami kenaikan.

Hal ini disampaikan Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat. Menurutnya kenaikan mulai dirasakan ketika rampungnya proyek Pemerintah membangun LRT (Lintas Rel Terpadu) Jabodebek yang saat ini dalam tahap uji coba sebelum dioperasikan secara komersial ke masyarakat.

Berdasarkan riset yang dilakukan Knight Frank, harga kondominium atau kepemilikan apartemen naik sebesar 7-8% jika dibandingkan dengan harga kondominium yang berada diluar kawasan TOD.

"Jadi kami mendapatkan setidaknya 5 kondominium baru disekitar kawasan TOD ini memiliki rerata harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga lainnya, lebih tinggi sekitar 7-8%," kata Syarifah dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (24/8/2023).

Menurtnya pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi menjadi sentimen positif dalam membentuk harga apartemen terutama di wilayah Jabodetabek.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
