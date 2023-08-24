Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu PM Kongo, Jokowi Bahas Nilai Ekonomi Hutan hingga Hilirisasi Industri

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:19 WIB
Bertemu PM Kongo, Jokowi Bahas Nilai Ekonomi Hutan hingga Hilirisasi Industri
Presiden Jokowi Bertemu PM Kongo (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Kongo Jean-Michel Sama Lukonde di Sandton Convention Centre, Johannesburg, Republik Afrika Selatan.

Dalam pertemuannya, Jokowi menilai bahwa Indonesia dan Kongo memiliki peluang peningkatan kerja sama dalam mengembangkan nilai ekonomi hutan dan upaya mengatasi perubahan iklim.

“Indonesia dan Kongo adalah pemilik hutan tropis terbesar di dunia, kerja sama kedua negara penting untuk kembangkan nilai ekonomi hutan dan berkontribusi atasi perubahan iklim, saya harap kita dapat lebih tingkatkan kerja sama,” kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Jokowi menyebut bahwa Indonesia siap berbagi pengalaman dalam hal konservasi gambut hingga pengelolaan hutan lestari. Oleh karenanya, Presiden berharap kerja sama antara Indonesia dan Kongo dalam hal tersebut dapat ditingkatkan.

“Saya harap kita dapat tingkatkan kerja sama pengelolaan hutan dan pengembangan potensi kredit karbon, Indonesia siap berbagi pengalaman terkait konservasi gambut dan pengembangan bioekonomi serta pengelolaan hutan lestari,” kata Presiden.

Halaman:
1 2
