HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Coba LRT Jabodebek Dimulai Besok, Masyarakat Cuma Bayar Rp1

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:28 WIB
Uji Coba LRT Jabodebek Dimulai Besok, Masyarakat Cuma Bayar Rp1
Uji Coba LRT Jabodebek Dilalukan Besok (Foto: LRT)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pelaksanaan uji coba LRT Jabodebek untuk masyarakat dengan tarif Rp1 akan dilaksanakan esok hari, Jumat (25/8/2023) hingga Minggu (27/8/2023).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan uji coba tersebut juga akan dibarengi dengan tamu undangan. Jadi tidak hanya untuk masyarakat yang telah mendaftar.

"Insyaallah besok sampai dengan minggu untuk masyarakat dan undangan," kata Risal saat dihubungi, Kamis (24/8/2023).

Adapun ketika ditanyai terkait, bagaimana mekanisme masyarakat bisa melakukan uji coba LRT Jabodebek. Risal mengatakan bahwa masyarakat akan mendapatkan pengumuman mengikuti uji coba malam ini.

Pasalnya masyarakat yang bisa menjajal LRT Jabodebek harus mempunyai bukti konfirmasi yang diterima melalui pesan singkat.

1 2
