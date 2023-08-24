Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng RSKB Columbia Asia, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:48 WIB
Gandeng RSKB Columbia Asia, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
MNC Life Gelar Pemeriksaan Gratis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Life Assurance bersama Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Columbia Asia Pulo Mas mengadakan seminar sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis bagi karyawan. Hal ini dalam rangka ulang tahun RCTI+ yang ke 4 tahun.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSKB Columbia Asia, Juliyanti mengatakan bahwa pihaknya kali ini memberikan seminar fokus tentang penyakit GERD (Gastroesophageal reflux disease) atau asam lambung yang rentan menjangkit generasi muda.

Pasalnya, saat ini anak muda di Indonesia gemar dalam menikmati makanan cepat saji dan makanan yang menimbulkan asam lambung naik seperti makanan pedas.

Dia menjelaskan bahwa penyakit GERD sendiri adalah suatu kondisi penyakit yang terjadi akibat adanya asam lambung. Lalu, terjadi aliran balik asam lambung ke kerongkongan, sehingga sampai ke gigi bahkan paru-paru seseorang.

"Oleh karenanya, jadi yang bisa kita berikan hari ini adalah mengenai bagaimana gaya hidup yang harus dilakukan oleh anak muda jaman sekarang agar tidak terkena penyakit gerd," katanya di MNC Studios, Kebon Jeruk, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529/mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement