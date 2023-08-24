Gandeng RSKB Columbia Asia, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

JAKARTA - PT MNC Life Assurance bersama Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Columbia Asia Pulo Mas mengadakan seminar sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis bagi karyawan. Hal ini dalam rangka ulang tahun RCTI+ yang ke 4 tahun.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSKB Columbia Asia, Juliyanti mengatakan bahwa pihaknya kali ini memberikan seminar fokus tentang penyakit GERD (Gastroesophageal reflux disease) atau asam lambung yang rentan menjangkit generasi muda.

Pasalnya, saat ini anak muda di Indonesia gemar dalam menikmati makanan cepat saji dan makanan yang menimbulkan asam lambung naik seperti makanan pedas.

Dia menjelaskan bahwa penyakit GERD sendiri adalah suatu kondisi penyakit yang terjadi akibat adanya asam lambung. Lalu, terjadi aliran balik asam lambung ke kerongkongan, sehingga sampai ke gigi bahkan paru-paru seseorang.

"Oleh karenanya, jadi yang bisa kita berikan hari ini adalah mengenai bagaimana gaya hidup yang harus dilakukan oleh anak muda jaman sekarang agar tidak terkena penyakit gerd," katanya di MNC Studios, Kebon Jeruk, Kamis (24/8/2023).