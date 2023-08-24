Presiden Jokowi Beberkan Salah Satu Proses Jadi Anggota Baru BRICS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa salah satu proses yang harus dilalui suatu negara untuk menjadi anggota baru BRICS adalah dengan menyampaikan surat expression of interest.

Namun, Jokowi mengungkapkan hingga saat ini Indonesia belum menyampaikan surat tersebut.

“Untuk menjadi anggota baru dari BRICS suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest, semua harus menyampaikan surat itu, dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut,” kata Presiden usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, Kamis (24/8/2023).

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih akan mengkaji serta memempertimbangkan keikutsertaannya untuk menjadi anggota BRICS.

“Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa,” kata Presiden.