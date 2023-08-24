Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan MyBCA dengan BCA Mobile Beserta Fitur-fiturnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:28 WIB
Perbedaan MyBCA dengan BCA Mobile Beserta Fitur-fiturnya
Perbedaan MyBCA dan Mobile Banking (Foto: BCA)
A
A
A

JAKARTA – Perbedaan myBCA dan BCA Mobile akan diulas dalam artikel ini.

Mengutip www.bca.co.id , dengan menggunakan myBCA, nasabah dapat mengakses seluruh informasi rekening yang dimilikinya di BCA dengan hanya menggunakan single user ID BCA.

Tak hanya itu, myBCA juga dapat diakses pada aplikasi di gawai ataupun melalui website resmi.

Sementara itu, BCA Mobile hanya bisa digunakan untuk mengakses satu rekening yang dimiliki dan tidak dapat diakses melalui website resmi. BCA Mobile hanya bisa diakses melalui gawai.

Berikut dirangkum Okezone, fitur-fitur myBCA dan BCA Mobile, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
