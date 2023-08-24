Perbedaan MyBCA dengan BCA Mobile Beserta Fitur-fiturnya

JAKARTA – Perbedaan myBCA dan BCA Mobile akan diulas dalam artikel ini.

Mengutip www.bca.co.id , dengan menggunakan myBCA, nasabah dapat mengakses seluruh informasi rekening yang dimilikinya di BCA dengan hanya menggunakan single user ID BCA.

Tak hanya itu, myBCA juga dapat diakses pada aplikasi di gawai ataupun melalui website resmi.

Sementara itu, BCA Mobile hanya bisa digunakan untuk mengakses satu rekening yang dimiliki dan tidak dapat diakses melalui website resmi. BCA Mobile hanya bisa diakses melalui gawai.

Berikut dirangkum Okezone, fitur-fitur myBCA dan BCA Mobile, Kamis (24/8/2023).